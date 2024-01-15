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Rus Şair Lev Rubinstein, Araba Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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BBC

Rus Şair Lev Rubinstein, Araba Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti

Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair Lev Rubinstein, Moskova’da kendisine araba çarpmasından altı gün sonra hayatını kaybetti. Rubinstein, kavramsalcı sanat hareketinin kurucularından biri olarak tanınıyordu. Memorial insan hakları örgütü, ölümü sonrasında yayımladıkları taziye mesajında Rubinstein için 'Sarsıcı şiirselliği, zekâsı ve ironisiyle dünyayı algılayış biçiminin ta kendisiydi,' dedi.

Rus Şair Lev Rubinstein, Araba Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 04:19,
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Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair Lev Rubinstein, Moskova’da kendisine araba çarpmasından altı gün sonra hayatını kaybetti.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif isimlerden birisi olan Rubinstein’ın ölüm haberini kızı verdi.

Kızı Maria, blogunda “Babam, Lev Rubinstein, bugün öldü” diye yazdı.

76 yaşındaki Rubinstein’a 8 Ocak’ta araba çarpmış ve daha sonra da altı gün boyunca komada kalmıştı.

Rubenstein kavramsalcı sanat hareketin kurucularından biri olarak tanınıyordu.

1970’ler ve 1980’lerde Sovyetler Birliği döneminde öne çıkan bu hareket, sosyalist gerçekçiliğin resmi doktrinini eleştirmek ve geleneksel Sovyet dönemi normlarını yıkmak için sanatı birçok biçimde kullandı.

Akım, sanat eserlerinin temel olarak düşünsel bir kavrama dayandığı ve görsel formun ikincil olduğu bir yaklaşımı temsil etti.

Memorial insan hakları örgütü, ölümü sonrasında yayımladıkları taziye mesajında Rubinstein için "Sarsıcı şiirselliği, zekâsı ve ironisiyle dünyayı algılayış biçiminin ta kendisiydi," dedi.

Rusya'daki en eski sivil gruplarından birisi olan Memorial, Aralık 2021'de Rusya’nın Ukrayna'daki savaşına karşı muhalif duruşu nedeniyle kapatıldı.

Memorial’ın yakın bir dost olarak tanımladığı Rubinstein, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ve Rus hükümetinin LGBT haklarına yönelik tutumuna karşı da güçlü bir duruş sergiledi.

Grup, Rubinstein’ın “her şeye rağmen” iki yıldır Moskova’da kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Moskova Ulaşım Departmanı, karşıdan karşıya geçerken Rubinstein'a çarpan arabanın "yavaşlamadığını" söyledi.

Departman, ilk bilgilere göre Rubinstein'a çarpan sürücünün 12 ay içinde 19 kez trafik ihlali yaptığını söyledi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Rubinstein, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından büyük çapta bir şöhrete sahip oldu. Yazdıkları ana akım yayınevleri tarafından yayımlandı.

Kaynak: BBC
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