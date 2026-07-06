Rus Uçak, İngiliz Gemisine Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rus Uçak, İngiliz Gemisine Tehlikeli Yaklaştı

06.07.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Denizi'nde bir Rus 'Bear-F' uçağı, HMS Prince of Wales gemisine yaklaşarak F-35'lerle uzaklaştırıldı.

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi'nde icra edilen FIRECREST Operasyonu sırasında bir Rus "Bear-F" deniz devriye uçağının İngiliz Taşıyıcı Vuruş Grubu'na tehlikeli şekilde yaklaştığını duyurdu. HMS Prince of Wales uçak gemisinin yakınına su altı mikrofonları (sonobuoy) bırakan ve uluslararası güvenlik frekanslarına yanıt vermeyen Rus uçağının, gemiden kalkan iki İngiliz F-35 savaş uçağı tarafından önlenerek bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Norveç Denizi'nde FIRECREST Operasyonu sırasında faaliyet gösterirken, Birleşik Krallık'ın Taşıyıcı Vuruş Grubu, bir Rus 'Bear-F' deniz devriye uçağı tarafından defalarca yaklaşıldı" denildi.

Paylaşımda "Uçak, HMS Prince of Wales'e gereksiz yere fazla yakın uçtu, yakınına birden fazla sonobuoy bıraktı ve uluslararası güvenlik frekanslarında yanıt vermedi. Bu faaliyet güvensiz ve profesyonellikten uzaktı. HMS Prince of Wales'ten kalkan iki İngiltere F-35'i, uçağı tespit ederek bölgeyi terk edene kadar eskort etti. Taşıyıcı Vuruş Grubu, Yüksek Kuzey'de NATO müttefikleriyle faaliyetlerine devam ederek, Arktik ve Kuzey Atlantik genelinde güvenliği pekiştirmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Savunma, Norveç, Prince, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Uçak, İngiliz Gemisine Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:00:45. #7.13#
SON DAKİKA: Rus Uçak, İngiliz Gemisine Tehlikeli Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.