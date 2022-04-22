Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı - Son Dakika
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Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı

22.04.2022 08:12

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Cesetlerin toplu mezarlara çöp kamyonlarıyla taşındığı belirtildi.

Rusya tarafından 58 gündür işgal edilen Ukrayna'da haftalardır aralıksız olarak bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol, Rusya'nın kontrolü altına girdi. Bugünse bölgeden korkunç görüntüler servis edildi.

GİTTİKÇE BÜYÜMÜŞ

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.

Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol'de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi! Çöp kamyonlarıyla taşımışlar

200'DEN FAZLA MEZAR VAR

Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü. Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

"ÇÖP KAMYONLARI İLE TAŞIYORLAR"

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar. Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı - Son Dakika


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