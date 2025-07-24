Rusya\'da An-24 Uçağı Radardan Kayboldu

RUSYA'nın doğusundaki Amur bölgesinde, 43 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan An-24 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, acil servislerden gelen bilgiye göre An-24 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğunu duyurdu. Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" dedi.