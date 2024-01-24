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Rusya'da düşen uçakta 65 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da düşen uçakta 65 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, bugün Korocha ilçesinde bir uçağın düştüğünü ve kurtulan olmadığını açıkladı. Uçakta esir değişimi için taşınan 65 Ukraynalı savaş esirinin olduğu belirtildi. Yerel basın ise uçağın içinde 6 mürettebat ve 3 refakatçi olduğunu bildirdi.

Rusya\'da düşen uçakta 65 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetti
24.01.2024 - 14:50,
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Rusya'nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, bugün Korocha ilçesinde bir uçağın düştüğünü ve kurtulan olmadığını açıkladı. Uçakta esir değişimi için taşınan 65 Ukraynalı savaş esirinin olduğu açıklandı.

Belgorod Valisi Gladkov mesajında "Korocha bölgesinde bir nakliye uçağı düştü. Uçak nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye yakın bir yere düştü. Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti. Şu anda kaza alanı kordon altına alınmış durumda. Tüm operasyonel hizmetler sahada, soruşturma tedbirleri yürütülüyor. Kazanın nedenlerini tespit etmek üzere bölgeye bir komisyon gönderiliyor" dedi.

Yerel basın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde askeri nakliye uçağı olan Ilyushin-76 uçağının içinde esir değişimi için gönderilen 65 Ukraynalı savaş esirinin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 refakatçi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rusya'da düşen uçakta 65 Ukraynalı savaş esiri hayatını kaybetti - Son Dakika
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