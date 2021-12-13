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Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi - Son Dakika

Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi

13.12.2021 17:13
Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Serpukhov şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Vladislav Struzhenkov, mezun olduğu okulda sürekli kendisiyle dalga geçtiklerini ileri sürdüğü hocalarından intikam almak istedi. Bu sebeple el yapımı bombayla eski okulunu havaya uçurmaya giden genç, bomba düzeneğinde yaptığı hata sebebiyle amacına ulaşamadı.

Rusya'nın Serpukhov şehrindeki bir okuldan mezun olan 18 yaşındaki Vladislav Struzhenkov, okuduğu dönemde hocalarının ve arkadaşlarının kendisi hakkındaki düşüncelerinden ve tavırlarından rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle okuduğu dönem dahil olmak üzere sürekli hocalarına karşı bilenen genç, mezun olmasının ardından acımasız planını uyguladı.

ÜZERİNE SARDIĞI BOMBAYLA OKULA GİTTİ

Vladislav Struzhenkov, uzun süre hazırlanıp, el yapımı bomba imha ettikten sonra eski okulunun yolunu tuttu. Güvenlik önlemlerini aşan genç, okulun bahçesine geldikten sonra üzerindeki bombayı patlamaya çalıştı. Ancak bu sırada işler ters gitti.

Rusya'da kendisiyle dalga geçen hocalarından intikam almak isteyen genç okula bombalı saldırı düzenledi

BOMBA TAM PATLAMADI, BACAĞI KOPTU

Struzhenkov'un bombayı hazırlarken yaptığı teknik bir hata nedeniyle tam olarak patlamayan bomba Struzhenkov'un bacağında patladıktan sonra etkisini yitirdi. Struzhenkov, bombanın patlamasıyla bacağını kaybederken, kendisine yakın bir noktada duran 12 öğrenci de bombanın etkisiyle hafif yaralandı. Polis denetiminde okula giren sağlık ekipleri, hastaneye kaldırdıkları Struzhenkov'un kopan bacağının yerine yeniden dikilemeyeceğini ifade etti.

Rusya'da kendisiyle dalga geçen hocalarından intikam almak isteyen genç okula bombalı saldırı düzenledi

AYİN SIRASINDA GİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Rus Haber Ajansı TASS da olayın detaylarını paylaştı. Buna göre Struzhenkov'un ilk olarak arkadaşlarını hedefe koyduğu ve öğrencilerin ayin yaptığı sırada okula gittiği belirtildi. Ancak ayin sırasında içeri giremeyen genç, bombayı bahçede patlattı. Ancak bomba yapımındaki hata, onlarca öğrencinin hayatını kurtardı.

Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi

Bomba, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi - Son Dakika
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