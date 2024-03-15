Bugün başlayan Rusya seçimleri, 3 gün boyunca devam edecek ve ülkenin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Seçim süreci, 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım ve 2022'de işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sandık kurularak başladı. Ayrıca, Rusya'nın uzak bölgelerinde yaşayan 29 farklı bölgedeki seçmenler, bu seçimde ilk kez çevrimiçi oy kullanma imkanına sahip olacaklar. Ancak, seçim atmosferi, ülkenin güneyinde bulunan Kursk ve Belgorod bölgelerindeki tansiyon nedeniyle gergin.
Kursk ve Belgorod bölgelerindeki Ukraynalı milis gruplarının saldırıları, seçim öncesinde endişe yaratmış durumda. Bu saldırılar, bölgedeki halk arasında endişe ve korku yaratmış durumda ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Seçim, tüm ülkede olduğu gibi bu bölgelerde de dikkatle takip ediliyor ve güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz olayın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor.
Bu arada, seçim süreci sadece siyasi bir atmosferle sınırlı değil. Bolgorod şehrindeki bir oy kullanma merkezinde meydana gelen patlama, olayın ciddiyetini artırdı. Detaylar henüz net değil, ancak güvenlik güçleri olayı araştırıyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor.
Rusya'nın dört bir yanındaki seçmenler, geleceklerini belirleyecek olan bu kritik süreci yakından takip ediyorlar. Seçim sonuçları, ülkenin iç ve dış politikasını etkileyecek önemli kararların alınmasında belirleyici olacak. Bu nedenle, hem Rusya içinde hem de uluslararası arenada, seçim süreci büyük bir ilgiyle izleniyor.
Son Dakika › Dünya › Rusya Seçimleri Başladı: Kırım ve Ukrayna'daki Gerilimler Endişe Yaratıyor - Son Dakika
Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, Uganda'da hayırseverlerin desteğiyle iftar sofraları kurdu. Mbale şehrine bağlı köylerde günlük 400 kişiye yemek veren dernek, 15 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Özdemir, gönül coğrafyalarının genişliğine vurgu yaparak, her zaman mazlumun yanında olan bir millet olduklarını belirtti ve gönül dostlarına teşekkür etti.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda konutlar, ticari yapılar ve park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi.
Gazze sağlık bakanlığı, İsrail ateşinin kuşatma altındaki Filistin topraklarında acilen ihtiyaç duyulan yardımı almayı bekleyen 20 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Gazze yetkilileri, saldırının, kuzey Gazze'ye yiyecek taşıyan insani yardım konvoylarının kullandığı önemli bir kavşak olan Kuveyt döner kavşağında bir kamyondan yardım almak için toplanan kalabalığa karşı yapıldığını söyledi.150'den fazla kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarılan 4 kişiye ek olarak, 5'i çocuk olmak üzere 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan yola çıkan ve 200 ton yardım malzemesi taşıyan gemi, Gazze açıklarına ulaştı. İspanyol yardım kuruluşu 'Open Arms'a ait olan gemi, Gazze'ye ulaşan ilk yardım gemisi oldu. Bu sevkiyat, Gazze'deki açlık krizine müdahale etmek amacıyla deniz yoluyla yapılan yardımların önemli bir adımı olarak kabul ediliyor.
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