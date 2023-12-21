Rusya'da tren içinde gizemli bir hastalık salgını meydana geldi, yüzlerce çocuk hastalandı ve bir kız öldü. İşgal altındaki Luhansk bölgesinden gelen çocuklar, Sibirya'daki Tyumen'de geçirdikleri "tatilden" evlerine dönerken yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

126 çocuk ve 11 yetişkin, Saratov'daki bulaşıcı hastalıklar hastanesine götürüldü. Başlangıçta neredeyse 60 çocuk, akut solunum enfeksiyonu belirtileri gösterirken yedi çocuğun ateşi çok yüksekti. Ağır semptomları bulunan 12 yaşındaki Veronika Yu, durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye ulaşana kadar bilincini kaybetti ve kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından tren, Saratov'daki Balashov istasyonuna devam etti ve ambulanslar treni karşıladı. İlk belirtileri rapor eden çocuklar önce tedavi edildi, ardından diğer çocuklar ve yetişkinler sırayla alındı. Sağlık denetleme kurulu Rospotrebnadzor, olayın "özel kontrol" altına alındığını belirtti ve ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeleri için 24 saatlik bir telefon hattı kuruldu.

Çocuklar, Batı Sibirya'daki Olimpik Rebyachka kampında bulunmuştu. Saratov bölgesi valisi Roman Busargin, "Çocukları" ve olay yerine gelen ambulans ekibini yönlendiren doktorların gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi. Rospotrebnadzor, salgının Influenza A tarafından tetiklenmiş olabileceğini, ancak kontrollerin devam ettiğini belirtiyor.