Rusya\'dan Zaporijya ve Dnipropetrovsk\'a Hava Saldırısı

RUSYA'nın, Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Zaporijya kentine hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırının füze ve güdümlü bombalar kullanılarak yapıldığını belirten Fedorov, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesinin farklı kasabalarına düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi.