Ukrayna'nın başkenti Kiev, Sovyet yapımı uçaklarla vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev, Sovyet yapımı uçaklarla vuruldu

10.10.2022 09:41

Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ikinci gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Sovyet yapımı TU-95 uçaklar ile bombardıman yapıldı. Uçaklar son modernizasyon ile 2040 yılına kadar Rusya'nın envanterinde yer alacak.

Cumartesi sabahı Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlı köprünün patlatılmasının ardından Putin, intikam planını devreye soktu. Bu sabah saatlerinde başkente birçok bomba düştü.

TU-95 UÇAKLARI İLE VURULDU

Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre Kiev'e birçok bomba düştü. Bombalar düşmeden önce başkentin semalarında 8 adet Sovyet yapımı TU-95 uçağı gözüktü. 8 uçağın 32 bomba bırakma kapasitesi bulunuyor. Oldukça güçlü olan bu uçaklar son modernizasyon ile birlikte kullanım süreleri 2040 yılına kadar uzatıldı.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜN ÖNEMİ

Savaş başladıktansonra Rusya tarafından birçok defa Kırım Köprüsü'ne zarar verilmemesi yönünde açıklamalar geliyordu. Çünkü köprü Kırım ve Rusya anakarasını bağlayan tek yoldu. Rusya, Kırım Köprüsü'nden savaş boyunca Herson'a ikmal yaparkenmallarını da dünyaya buradan satıyordu.

BİNALARDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Birçok patlamanın meydana geldiği Kiev'de, binalardan dumanlar yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'yı hedef gözetmeksizin bombalamasının ardından henüz can kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi. Putin'in saldırılarını arttırması bekleniyor.

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