Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı

Paralı ordu Wagner krizi Belarus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

BİRLİKLER CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verilirken, askeri güçler ise savaş meydanına gönderildi. Söz konusu gelişmeler takip edilirken Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEKLER"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verdiği bir röportajda "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek. Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" ifadelerini kullandı.