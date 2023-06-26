Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı

26.06.2023 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da isyan başlatan ve 1 günün ardından anlaşma sağlanan Wagner krizi hakkında konuştu. Lavrov, "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Paralı ordu Wagner krizi Belarus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

BİRLİKLER CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verilirken, askeri güçler ise savaş meydanına gönderildi. Söz konusu gelişmeler takip edilirken Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEKLER"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verdiği bir röportajda "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek. Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz

Sergey Lavrov, Wagner, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Wagner' mesajı - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı: Faaliyetlerine devam edecekler
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
16:00 Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
15:51 Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı
15:49 Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı
15:33 NATO Genel Sekreteri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı
15:30 NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 16:33:29. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement