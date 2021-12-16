Rusya, iki diplomatının ülkeden ayrılmasını isteyen Almanya'ya misilleme uyarısında bulundu

Rusya, dün iki diplomatının Almanya tarafından kovulmasının ardından misilleme yapacağını açıkladı. Almanya'nın dostça olmayan davranışının hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Almanya hükümeti, eski bir Çeçen komutanın Berlin'de öldürülmesinden Moskova'nın sorumlu olduğu iddiasıyla iki Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istemişti.

Dün Berlin'deki bir mahkemede, Rusya vatandaşı Vadim Krasikov'a, 23 Ağustos 2019'da başkentteki Tiergarten Park'ta Zelimkhan Khangoshvili'yi öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezası verildi.

40 yaşındaki Gürcistan asıllı Khangoshvili, 2000-2004 yılları arasında Çeçenistan'ın Rusya'dan bağımsızlık kazanması için devam eden çatışmalarda komutan olarak görev yapmıştı ve 2016'dan beri sığınmacı olarak Almanya'da yaşıyordu.

Hem mahkeme jürisi hem de Almanya Dışişleri Bakanlığı, Krasikov'a emri verenin Moskova olduğunun ortaya çıkarıldığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Olaf Arnoldi, Rusya temsilcilerinin, hatta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davaya katıldığına dair söylentileri yalanladı.

Rus diplomat Sergei Nechayev ise siyasi temelli olduğunu söylediği mahkeme kararını reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ülkenin bu olaya karıştığına dair iddiayı reddetti; Almanya'yı gerçeklikten uzak olmakla suçladı.

Mahkeme jürisinin Krasikov hakkında aldığı kararın objektif olmadığı belirtildi.

Rus diplomatların Almanya'dan gönderilmesi kararının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyeceği öngörülmüştü.

Yeni Başbakan Olaf Scholz hükümetinin Rusya'ya, Ukrayna sınırına asker çekmesiyle ilgili de sert cevap vereceği düşünülüyor.

Rusya'nın Çeçen sığınmacıların ölümüyle ilişkilendirilmesi ilk kez olmuyor.

2004 yılında da eski Çeçen lider Zelimkhan Yandarbiyev'in öldürüldüğüne dair Katar'da görülen mahkemede iki Rus vatandaşı ömür boyu hapis cezası almıştı.