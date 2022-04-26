Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları için Ankara ziyaretini takiben bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilegörüştü.
Rusya lideri Putin, Genel Sekreter Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.
Barış için diplomasi trafiğine devam eden Genel Sekreter Antonio Guterres, 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.
Son Dakika › Dünya › Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti - Son Dakika