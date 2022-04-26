Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti

26.04.2022 20:20
Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti

Rusya Devlet Başkanı Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun olumlu yönde değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları için Ankara ziyaretini takiben bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilegörüştü.

"KIRIM İLE SİVASTOPOL'UN GÜVENLİK SORUNLARINI PARANTEZİN DIŞINA İTTİLER"

Rusya lideri Putin, Genel Sekreter Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.

28 NİSAN'DA DA ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Barış için diplomasi trafiğine devam eden Genel Sekreter Antonio Guterres, 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

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