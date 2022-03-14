Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası - Son Dakika
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Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası

14.03.2022 14:55
Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın savaşta kullanmak üzere Çin'den askeri yardım talep ettiği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ABD kaynakları, büyük kayıplar veren Rusya lideri Putin'in Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü. Söz konusu iddia basında ve sosyal medyada yankı uyandırdı. Çinli yetkililer ise iddiaları yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, konu hakkında "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMLERİ TEŞVİK ETMELİYİZ"

Ukrayna krizinde tüm tarafların itidalle hareket etmesi ve gerilimi yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Cao, "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz." dedi. Financial Times'ın haberinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Çin'den donanım ve diğer askeri yardım talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü. Gazete, Washington'ın Çin'den gelebilecek olası yardıma karşı müttefiklerini uyarmaya hazırlandığı iddiasını da aktarmıştı. Haberde, Rusya'nın bazı silah ve mühimmatların temininde sıkıntı yaşadığı, bu yüzden Pekin'e talepte bulunduğu iddia edilmişti.

"ÇİN'İN RUSYA'NIN KAYIPLARINI TELAFİ ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İddia, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi. Sullivan, dün Roma'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "yaptırımların etrafından dolaşmasına yardım ederek Rusya'yı kurtarmaya çalışmaması" konusunda Çin'i uyarmıştı. Ülkesinde NBC televizyonuna konuşan Sullivan, "Ne Çin'in ne de başkasının Rusya'nın kayıplarını telafi etmesine izin vereceğiz. Bunu ne yolla sağlayacağımızı kamuya açıklamayacağız fakat daha önce yaptığımız ve yapmayı sürdüreceğimiz gibi Çin'e özel olarak ileteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İddiaya ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ise şöyle;

Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası
Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası
Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası
Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası
YORUMLAR
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Çin Dışişleri Sözcüsü açıklama yaptı! Rusya'nın Ukrayna savaşı için askeri yardım istediği iddiasını reddetti Çin Dışişleri Sözcüsü açıklama yaptı! Rusya'nın Ukrayna savaşı için askeri yardım istediği iddiasını reddetti Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

Rusya, Çin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği iddiası - Son Dakika


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