Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor - Son Dakika

Korkulan oldu! Bir ülke daha Rusya lideri Putin'e destek vermek için savaşa dahil oluyor

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından verilen karar dikkat çekti. Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı planladığını duyurdu.

RUSYA'NIN G-20'DEN ÇIKARILMASI TALEPLERİ SONRASI AÇIKLADILAR

Açıklama, bazı üyeler tarafından ülkenin gruptan çıkarılması yönündeki çağrılarının ardından geldi. Büyükelçi Lyudmila Vorobyova düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı sınır dışı etmeye çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" dedi.

"RUSYA'YI G-20'DEN ÇIKARACAKLAR" İDDİASI

Reuters'in haberine göre, ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı G20'den dışlamak için bir hamle yapmayı düşündüğü açıklanmıştı.