Rusya'da 9 kişinin katledildiği 20 kişinin de yaralandığı saldırı anları ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'da 9 kişinin katledildiği 20 kişinin de yaralandığı saldırı anları ortaya çıktı

26.09.2022 11:52

Rusya'nın Izhevsk bölgesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti. Saldırı esnasında okulda yaşanan panik anlarıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

24 Şubat'tan beri Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya, haftaya korkunç bir saldırıyla başladı. Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı haberde siyah bir elbise giyen saldırgan ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdi ve etrafa ateş açtı.

9 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI

Rus medyası ilk belirlemelere göre okuldaki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve en az 2 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu. Rus haber ajansı TASS ise saldırıda 9 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

OKULDAKİ PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yakalanacağını anlayan saldırganın intihar ettiği öğrenilirken, saldırı sırasında okulda yaşanan panik anları da kameralara anbean yansıdı.

KORKU İÇİNDE BİNADAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İnternete düşen görüntülerde, polisin saldırganı yakalamak içinde ellerinde silahlarıyla okul merdivenlerinden yukarı doğru çıktığı ve o anlarda öğrenciler ve öğretmenlerin korku içinde aşağı doğru hareket ettikleri anlar yer aldı.

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