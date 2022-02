Rusya'nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada "Batı birleşti ve kararlı- ve Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Batı'nın olası yaptırımlarına dair "Ne olursa olsun (yaptırımlar) uygulanacak" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi Perşembe günü yaptıkları açıklamada, senatoda alınan 'iki partili (bipartisan) kararın' ABD Senatosunun Rusya'ya uygulanacak sert yaptırımlara olan desteğini gösterdiğini belirtti.

"AĞIR YAPTIRIM UYGULARIZ"

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye saatiyle sabaha karşı yaptığı açıklamalarda Rus birliklerinin Ukrayna'yı sınırları boyunca Belarus 'tan Karadeniz 'e kadar kuşattığını vurgulayarak "Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığına ve saldırı niyetine inanmak için nedenlerimiz var" dedi. Açıklamalarında Ukrayna sınırında 150 bin asker olduğunu belirten Joe Biden mesajlarına şöyle devam etti; "Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutacağız. Batı birleşti ve kararlı- ve Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız.""ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ"Başkan Biden, ABD'nin ve müttefiklerin NATO topraklarının her köşesini savunmaya hazır olduğunu belirterek "Ayrıca Ukrayna'da savaşmak için asker göndermeyeceğiz, ancak Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Biden Ukrayna'nın savunması için 650 milyon dolarlık 'Javelin' füzeleri dahil askeri mühimmat sağladıklarını, daha önce de 500 milyon dolarlık insani yardım ve ekonomik destek verdiklerini belirterek 1 milyar dolar borç garantisi vereceklerini açıkladı.RUSYA VE BELARUS İŞBİRLİĞİ: YENİ BİR ÖDEME SİSTEMİ OLUŞTURMARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı ortak basın toplantısında Batı'nın her ne olursa olsun Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağını belirterek güçlü bir ülke ekonomisi hedeflediğini söyledi. Putin, Belarus'la işbirliğinin içeriği hakkında "Bazı ülkeler tarafından uygulanan gayri meşru yaptırımların sonuçlarının üstesinden gelmek ve en aza indirmek için işbirliği yapıyoruz" dedi. Putin, "Ödeme sistemlerimizi entegre etmek ve yeni bir ödeme sistemi oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.TATBİKATLAR TEHDİT AMAÇLI DEĞİLPutin, Belarus'da askeri tatbikatlarının 20 Şubat'ta başlayacağını belirterek "Bu tatbikatlar tamamen savunma amaçlı olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini belirtmek isterim" dedi. Batı'nın olası yaptırımlarından tek çıkış yolunun ekonomik olarak güçlenme olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin "Birincisi, bu yaptırımlar baskısı kesinlikle gayri meşrudur. Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.YAPTIRIMLAR NE OLURSA OLSUN UYGULANACAKPutin sözlerine şöyle devam etti;"Siz yaptırımlardan bahsediyorsunuz. Ne olursa olsun uygulanacak. Örneğin bugün Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı bir mazeret var mı, yoksa mazeret yok mu - amaç farklı olduğu için bir mazeret bulunacaktır. Amaç, bu durumda Rusya ve Beyaz Rusya'nın gelişimini engellemektir. Bu hedefin peşinden gidenler her zaman çeşitli kısıtlamalar getirmek için bir bahane bulacaklardır. Bu kısıtlamaların gayri meşru olduğunu tekrar edeceğim."RUS BANKALARI SWIFT'TEN ÇIKARTILABİLİRABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesi, bir grup senatör tarafından alınan iki partili kararın ABD senatosunun ortak desteğini içerdiğini ifade etti. Komite Başkanı Bob Menendez Perşembe günü yapılan açıklamada "Sert yaptırımları destekliyoruz ve Putin'in yeniden işgal etmesi durumunda sorumlu tutulacağı konusunda Başkan Biden ile hemfikiriz" sözleriyle senato olarak Biden'ın arkasında olduklarını belirtti.

Ocak ayında basına verdikleri röportajda Menendez, yaptırımların daha önceki yaptırımların çok ötesinde olacağını ve eğer ABD Başkanı isterse Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasının söz konusu olduğunu kaydetmişti.