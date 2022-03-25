Rusya Savunma Bakanlığı: Biden'ın Oğlunun Yönettiği Fon, Ukrayna'daki Biyoloji Laboratuvarlarını Finanse Ediyor - Son Dakika

MOSKOVA, 25 Mart (Xinhua) — Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı İgor Krillov; fonun en az 2,4 milyar ABD doları tutarında kaynağa sahip olduğunu belirtti.

Krillov, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin de bu programların fonlama ve geliştirilmesinde yer aldığını sözlerine ekledi. Krillov, "Elimize geçen belgeler, ABD devlet kurumlarıyla Ukrayna'nın biyolojik tesisleri arasındaki etkileşim modellerini izlememizi mümkün kıldı" diye konuştu.

Rus yetkili, Savunma Bakanlığı'nın elinde Ukrayna'daki 30 laboratuvarın askeri biyolojik faaliyetlere katıldığını kanıtlayan resmi belgeler olduğunu vurguladı. Krillov, 16.000 biyolojik numunenin Ukrayna'dan ABD'ye ve müttefiklerine ihraç edildiğini ifade etti. Krillov, örnek olarak hantavirüs antikorlarının yaygınlığını incelemek üzere Lviv, Harkov, Odessa ve Kiev'de askerlerden 4.000 kan numunesinin alındığını söyledi.

Rus yetkili, "Nüfusun doğal bağışıklığına ilişkin bu kapsamlı tarama muhtemelen belirli bölgelerdeki nüfuslar için en tehlikeli biyolojik ajanların seçilmesi için yürütüldü" diye açıkladı. Krillov, Ukrayna'dan tehlikeli patojenler ve bunların taşıyıcılarının da ihraç edildiğini sözlerine ekledi. ABD hükümeti, iddialar konusunda henüz bir açıklama yapmadı.