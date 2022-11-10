Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, dün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Açıklamada, Rus ordusunun Herson'dan çekileceği ve Dnipro nehri'nin sol yakasına çekileceği aktarıldı.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya rapor sundu. Özellikle Herson bölgesine, Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını kabul eden Surovkin, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız. Birliklerimizin manevraları da en kısa sürede gerçekleşecek" dedi.

"ÖNEMLİ VE OLUMLU BİR KARAR"

Bugün Özbekistan'a gitmek üzere havalimanına giden ve burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya'nın son hamlesi soruldu. Erdoğan, bu konu hakkındaki konuşmasında ise "Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tarih vermek ise akıl karı değil. Ancak Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar önemli bir karardır. Olumlu bir karardır. Rusya'dan bir katılım olacak mı bilmiyorum. Olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde Rusya ile telefon diplomasimizi sürdüreceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA TEMKİNLİ: DÜŞMAN İYİ NİYET JESTLERİ YAPMAZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin; "Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.