Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır

10.11.2022 10:07

Rusya'nın Herson'dan çekileceğini açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tarih vermek ise akıl karı değil. Ancak Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar önemli bir karardır. Olumlu bir karardır" ifadelerini kullandı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, dün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Açıklamada, Rus ordusunun Herson'dan çekileceği ve Dnipro nehri'nin sol yakasına çekileceği aktarıldı.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya rapor sundu. Özellikle Herson bölgesine, Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını kabul eden Surovkin, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız. Birliklerimizin manevraları da en kısa sürede gerçekleşecek" dedi.

"ÖNEMLİ VE OLUMLU BİR KARAR"

Bugün Özbekistan'a gitmek üzere havalimanına giden ve burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya'nın son hamlesi soruldu. Erdoğan, bu konu hakkındaki konuşmasında ise "Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tarih vermek ise akıl karı değil. Ancak Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar önemli bir karardır. Olumlu bir karardır. Rusya'dan bir katılım olacak mı bilmiyorum. Olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde Rusya ile telefon diplomasimizi sürdüreceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA TEMKİNLİ: DÜŞMAN İYİ NİYET JESTLERİ YAPMAZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin; "Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, Herson'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması Zelenskiy, Herson'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması Stoltenberg: 'Bildiğimiz şey, Rusya'nın geri itildiği' Stoltenberg: 'Bildiğimiz şey, Rusya'nın geri itildiği'

Ukrayna, Herson, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır
09:57 Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe'de verdiği talimat duyanların tüylerini ürpertti
09:47 Atatürk'ün ölmeden önceki son saatlerine ilişkin rapor yıllar sonra ortaya çıktı
09:47 95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu
09:38 Durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında feci şekilde yaşamını yitirdi
09:33 Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Bir balya parayı çekmecesine attı
09:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı! Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı
08:46 Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır
08:46 Bensu Soral'ın Tuzak dizisindeki performansı hayran bıraktı
23:22 Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 10:18:56. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Herson'dan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Olumlu bir karardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement