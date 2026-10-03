Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev\'deki Kuzey Köprüsü\'nü İHA ile vurduğunu bildirdi

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında vurulduğunu bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıda köprünün yol yüzeyi ile troleybüs elektrik hattının hasar gördüğünü ve trafiğin durdurulduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Kuzey Köprüsü'nün, Ukrayna askerlerinin ve askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığını öne sürdü. Bakanlık, saldırının Ukrayna'nın askeri lojistiğini sekteye uğratmayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, Kiev bölgesindeki Gostomel lojistik merkezinin de İHA'larla vurulduğu ve burada askeri malzemelerin depolandığı iddia edildi.

Bakanlık ayrıca, Karadeniz'in kuzeybatısında Odessa yönünde ilerleyen ve "çift kullanımlı ekipman" taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Kuzey Köprüsü'nün vurulduğunu doğrulayarak, saldırıda yol yüzeyi ve troleybüs elektrik hattının hasar gördüğünü, köprüde trafiğin askıya alındığını açıkladı.

Ukrayna medyasında yayımlanan görüntülerde, saldırının ardından başkentin bazı bölgelerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Kiev'in doğu ve batı yakalarını birbirine bağlayan sekiz büyük kara ve demir yolu köprüsü bulunuyor. Rusya, hafta içinde Pivdennyi (Güney) Köprüsü'nü de hedef almış ve köprünün Donbas'taki Ukrayna birliklerine asker ve askeri malzeme sevkiyatında kullanıldığını öne sürmüştü.