Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede son olarak Rus kontrolündeki ayrılıkçı bölgeler Donetsk, Luhansk, Zaporjiya ve Herson'da referandum kararı alınması ABD ve Avrupa'nın tepkisini çekmişti.
Rusya Seçim Komisyonu, uluslararası toplum tarafından eleştirilen "ilhak referandumlarında" Rusya topraklarındaki sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre "evet" oylarının kazandığını duyurdu.
Rus haber ajansları Ria Novosti, Tass ve Interfax'ın bildirdiğine göre Moskova kontrolündeki bölgelerde oy sayımına başlandı ve ilk sonuçlara göre "evet" oylarının önde olduğu aktarıldı. Komisyonun açıklamasında şu ana kadar oyların yüzde 27'sinin sayıldığı ve yüzde 98 evet çıktığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar... - Son Dakika