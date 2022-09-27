Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar...

Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede son olarak Rus kontrolündeki ayrılıkçı bölgeler Donetsk, Luhansk, Zaporjiya ve Herson'da referandum kararı alınması ABD ve Avrupa'nın tepkisini çekmişti.

"EVET KAZANDI" DİYE DUYURDULAR

Rusya Seçim Komisyonu, uluslararası toplum tarafından eleştirilen "ilhak referandumlarında" Rusya topraklarındaki sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre "evet" oylarının kazandığını duyurdu.

OYLARIN YÜZDE 27'Sİ SAYILDI

Rus haber ajansları Ria Novosti, Tass ve Interfax'ın bildirdiğine göre Moskova kontrolündeki bölgelerde oy sayımına başlandı ve ilk sonuçlara göre "evet" oylarının önde olduğu aktarıldı. Komisyonun açıklamasında şu ana kadar oyların yüzde 27'sinin sayıldığı ve yüzde 98 evet çıktığı belirtildi.