Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı

01.03.2022 10:37
Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı

Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda profesör olan Eliot Cohen, "Bugünün Harkov fotoğrafları kesinlikle 'Groznifikasyon'un başlangıcına benziyor" dedi.

Rusya'nın Pazartesi günü Harkov şehrine karşı başlattığı yoğun topçu ateşi, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik beş günlük saldırısında şimdiye kadar uyguladığı taktiklerin korkunç bir şekilde tırmandırılması olarak değerlendirildi ve analistler, bunun daha kötü bir durumun habercisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Financial Times'ın haberine göre, Doğu kentindeki yetkililer, yerleşim bölgelerindeki ağır bombardımanın sivilleri öldürdüğünü ve yaraladığını söyledi. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan televizyon görüntüleri, apartman bloklarının çevresinde çok sayıda patlama ve binalardan yükselen duman bulutlarını gösterdi.

Kharkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Ukrainska Pravda web sitesine "Bu bir savaş, gerçek bir savaş" demişti.

Gelişmeleri yorumlayanJohns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda profesör olan Eliot Cohen, "Bugünün Harkov fotoğrafları kesinlikle 'Groznifikasyon'un başlangıcına benziyor" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı "özgürleştirmek" istediğini iddia etmesine rağmen Harkov, Ukrayna'nın Rusça konuşulan bölgesinde, sınırdan sadece 40 km uzaklıkta bulunuyor. Cohen, "Elbette Grozni de bir Rus şehriydi, ancak bu Putin'i durdurmadı" dedi.

GROZNİ'DE NE OLMUŞTU?

Bundan tam 22 yıl önce Rus güçleri, uzun süren çatışmaların ve bombardımanların ardından Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi ele geçirdi.

1999 yılının Ağustos ayında başlayan İkinci Çeçen Savaşı, Rusya'nın Çeçenistan'daki saldırılarıyla geçti.

Rus ordusu Çeçenistan'da özellikle sivil yaşam alanlarını, camileri, fırınları, hastaneleri, pazar yerlerini, okulları yoğun bir bombardımanla hedef aldı. "Scorched earth" olarak bilinen kitle imha stratejisiyle Rusya, Çeçenistan'da binlerce sivili öldürdü.

Çeçen başkenti Grozni de bu stratejiden payını alacaktı. Rusya'nın kendisine karşı direnen güçlerin insani ve askeri kapasitesini yok etmek için şehirleri tamamen imha etme stratejisi sonucu Grozni'de taş taş üstünde kalmayacaktı.

Balistik füzeler, top ve roket bataryaları ve hava saldırılarıyla aralıksız olarak vurulan şehir büyük oranda harap oldu.

1999 yılı Kasım ayı sonlarında tamamen kuşatılan şehir havadan ve karadan vurulmaya devam etti. Bölgeden kaçmaya çalışan siviller dahi yoğun olarak hedef alındı.

Şehir içerisinde ve çevresinde yaşanan çatışmalar uzun süre devam etti, her iki taraf da ağır kayıplar verdi.

Çeçen birlikleri yoğun bombardımanlar, kuşatma ve kış şartları nedeniyle Grozni'den çekilmek zorunda kalırken Rusya 6 Şubat 2000 tarihinde Grozni'yi resmen ele geçirdi.

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Çeçenistan, Ukrayna, Harkiv, Grozni, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı - Son Dakika
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