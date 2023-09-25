Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesini İHA ve süpersonik füzelerle vurdu - Son Dakika

Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesini İHA ve süpersonik füzelerle vurdu

Son Güncelleme: 25.09.2023 10:49

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda, liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Güney Savunma Komutanlığı, saldırıda 19 İHA ve 2 süpersonik füze kullanıldığını açıkladı.

Rusya'nın, gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda, liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

İHA VE FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Ukrayna Güney Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna geneline İHA ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtilerek, Odessa bölgesine 19 "Şahed" tipi İHA ve 2 "Oniks" süpersonik füzesi gönderdiği belirtildi.

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ÇOK SAYIDA FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNCE VURULDU

Rus ordusunun, Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda 12 Kalibr seyir füzesi kullandığı da aktarılan açıklamada, "19 İHA ve 11 'Kalibr' füzesi, hava savunma sistemlerince vuruldu. Bir 'Kalibr', Mıkolayiv ve Kirovograd bölgeleri üzerinde düşürülürken, büyük çoğunluğu Odessa bölgesi üzerinde imha edildi." ifadesi kullanıldı.

TERMİNALİN OTELİNDE YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, Rus güçlerinin Odessa bölgesinin liman altyapısını vurduğuna işaret edilerek, Odessa deniz terminalinin önemli ölçüde hasar gördüğü, faaliyet dışı olan terminalin otelinde yangın çıktığı ve alevlerin itfaiye ekiplerince hızlı şekilde söndürüldüğü kaydedildi. Ayrıca "Onisk" füzeleriyle tahıl depolama tesislerinin tahrip edildiği, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesini İHA ve süpersonik füzelerle vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesini İHA ve süpersonik füzelerle vurdu - Son Dakika
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