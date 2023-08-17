Rusya, Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu treni havaya uçurdu - Son Dakika

Rusya, Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu treni havaya uçurdu

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:04

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro bölgesindeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin füzeyle vurularak imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Donetsk istikametinde 310 askerin öldüğü ve Ukrayna'nın önemli kayıplar verdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro bölgesindeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin havaya uçurulduğunu duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaliznyanskoye, Staromikhailovka ve Krasnogorovka Dnipro bölgesinde ise Mezhevaya istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin füzeyle vurularak imha edildiği aktarıldı. Ukrayna'nın Donetsk istikametinde 310 askerinin öldürüldüğü, 1 tank, 3 zırhlı savaş aracı, 9 motorlu araç ve bir D-20 obüsünü kaybettiği vurgulandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu treni havaya uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu treni havaya uçurdu - Son Dakika
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