Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı

14.06.2022 20:38
Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı

İngiltere'nin bazı Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşı Rusya da İngiltere merkezli bazı gazeteci ve savunma mensubuna ülkeye giriş yasağı getirdi.

İngiltere'nin bazı Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşı Rusya da İngiltere merkezli bazı gazeteci ve savunma mensuplarına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bir dönem Ukrayna'dan gelişmeleri bildiren BBC çalışanları Clive Myrie, Orla Guerin ve Nick Robinson ile BBC Genel Direktörü Tim Davie de 29 medya mensubunun yer aldığı listede bulunuyor.

İngiliz Times ve Guardian gazetesi ile Sky TV, Channel 4 ve ITV kanallarından gazeteciler de listede yer alıyor.

Rusya daha önce de İngiltere parlamentosundan yüzlerce milletvekiline yasak getirdiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı listeyi genişletme çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Listeye dahil edilen İngiliz gazeteciler, Rusya ve Ukrayna ile Donbas'taki olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış ve tek taraflı bilgi yayma faaliyetlerine karışmışlardır" denildi.

Açıklamada "Önyargılı değerlendirmeleriyle İngiliz toplumunda Rus düşmanlığının körüklenmesine de katkıda bulunuyorlar" ifadesine yer verildi.

Orla Guerin, BBC için kaleme aldığı son yazısında Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinden bildirmiş ve kentin dokusunun kasıtlı bir yakıp yıkma politikasıyla tahrip edildiğini aktarmıştı.

Clive Myrie, Rus birliklerinin savaşın ilk günlerinde başkenti ele geçirme çabaları ve Ukrayna'yı işgalini Kiev'den canlı olarak bildirdi.

Listede yer alan Sky News muhabiri Stuart Ramsay de aynı dönemde Kiev dışında haber yaparken yaralanmıştı.

Listedeki diğer yüksek profilli gazeteciler arasında Times editörü John Witherow, Telegraph'tan Chris Evans, Guardian'dan Katharine Viner ve Daily Mail'den Ted Verity de bulunuyor.

Guardian'dan muhabirler Shaun Walker ve Luke Harding ile BBC'den Nick Beake ve Paul Adams'ın yanı sıra TV sunucuları Sophy Ridge ve Cathy Newman, köşe yazarları Con Coughlin ve Gideon Rachman ile Rusya uzmanı akademisyen Mark Galeotti de listede yer alıyor.

Listede ayrıca İngiltere savunma kuvvetlerinden üst düzey yetkililer ile BAE Systems'in CEO'su Charles Woodburn'ün de bulunduğu bir dizi savunma şirketi üst düzey yöneticisinin de Rusya'ya girişi yasaklandı.

YORUMLAR
500
Rusya'nın saldırısı altındaki Dobropolya'da ağır tahribat Rusya'nın saldırısı altındaki Dobropolya'da ağır tahribat Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefançuk, Avusturya Ulusal Meclisinde konuştu Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefançuk, Avusturya Ulusal Meclisinde konuştu
Kaynak: BBC

England, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:48:06. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement