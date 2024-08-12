Rusya, Ukrayna\'ya ait MLRS\'leri imha etti

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Rusya, Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemlerini (MLRS) ZALA Lancet tipi insansız hava araçlarıyla imha ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AFU kamyonetlerinin tabanına monte edilmiş MLRS'leri vuran Lancet'in görüntüleri. Rus askerleri Kursk'ta yürüttükleri keşif operasyonları sırasında AFU kamyonetlerinin üzerine monte edilmiş MLRS'leri tespit etti. MLRS'ler AFU savaşçıları tarafından Kursk bölgesinin sınır bölgesindeki barışçıl yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin ateş etmek için kullanılmıştır. Alınan istihbarat verilerinin analiz edilmesinin ardından düşmanın kamyonetlerinin hedef alınmasına karar verildi. Gerçek zamanlı olarak elde edilen objektif kontrol görüntüleri, düşmanın silah ve teçhizatının bir Lancet mühimmatından doğrudan isabet aldığından emin olmayı mümkün kıldı" denildi.

Görüntülerde, Ukrayna'ya ait askeri araçların Rus İHA'larınca hedef alındığı anlar yer aldı.