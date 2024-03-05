Rusya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile ortaklaşa planladıkları uzay projelerinden bahsederek, "Çin ile birlikte Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile gerçekleştirmeyi planladıkları ortak uzay projelerinden bahsetti.
Birçok ülkeden Rusya'ya gelen gençlere konuşan Borisov, Çin ile birlikte uzaya nükleer santral kurmayı planladıklarını söyleyerek, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi. Borisov, radyasyon riskine karşı projenin robot teknolojileri kullanılarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, nükleer tesisin kurulması için karşılarında teknolojik bir engel bulunmadığını da ekledi.
Buna karşı uzayda yine de nükleer silahların bulunmaması gerektiğini savunan Borisov, "Uzay herkesin sahip olduğu bir barış alanı olmalıdır. Biz de Rusya olarak bu pozisyonu kararlı olarak savunacak ve meslektaşlarımızla uyum içinde olacağız." ifadelerini ekledi.
Kendilerinin uydu navigasyon sistemlerinde ABD ile eşit düzeyde yarıştığını ancak Çinli navigasyon sistemlerinin kendi ve ABD'nin sistemlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini belirten Borisov, " Dünya'nın sistemleri gelişiyor. Biz de bu sistemi geliştiriyoruz. Belki garip gelecek ama Çinli Beidou sisteminin dünyanın en iyi sistemi olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.
ABD GPS sistemleri ile kendilerine ait Glonass sistemlerinin yarıştığını ancak kendi sistemlerini geliştirmek için yazılımlar üzerinde çalıştıklarını ekleyen Borisov, aynı zamanda kendi sistemlerinin dünyanın yüzde 100'ünü kapsadığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral inşa etmeyi planlıyor - Son Dakika
Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ukrayna'da savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Rusya Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Havacılık Komutanı Korgeneral Sergei İvanoviç Kobylash ve eski Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayevich Sokolov hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı. Rus komutanlar, Ukrayna’daki savaşta sivil hedeflere yönelik roket saldırılarından sorumlu tutuluyor.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile bölgedeki mevcut durum müzakere edildi. Ayrıca, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetinin yeniden başlaması ve bölgedeki ulaşım hat ve koridorlarının gelişimi gibi konular da ele alındı. Bayramov, Ermenistan'ın bazı ülkelerce silahlandırılmasının barış sürecine tehdit oluşturduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Gazze için çağrıda bulunarak İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını belirtti ve Gazze'nin etrafındaki ablukanın kırılması gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Filistin'de masum insanların kaybının sona erdirilmesi için uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğini belirtti. Bayramov, Filistin meselesine uluslararası hukuk normları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığını belirterek, 'Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor' açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından 4 can salında bulunan 26'sı çocuk toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da can salından yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?