Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral inşa etmeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral inşa etmeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Rusya ve Çin'in Ay'da ortaklaşa bir nükleer santral inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Borisov, projenin 2033-2035 yıllarında gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, uzayda nükleer silahların bulunmaması gerektiğini vurgulayarak, uzayın barış alanı olması gerektiğini ifade etti.

05.03.2024 22:29  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile ortaklaşa planladıkları uzay projelerinden bahsederek, "Çin ile birlikte Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile gerçekleştirmeyi planladıkları ortak uzay projelerinden bahsetti.

"ÇİN İLE BİRLİKTE AY'DA NÜKLEER SANTRAL İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birçok ülkeden Rusya'ya gelen gençlere konuşan Borisov, Çin ile birlikte uzaya nükleer santral kurmayı planladıklarını söyleyerek, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi. Borisov, radyasyon riskine karşı projenin robot teknolojileri kullanılarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, nükleer tesisin kurulması için karşılarında teknolojik bir engel bulunmadığını da ekledi.

"UZAY HERKESİN SAHİP OLDUĞU BİR BARIŞ ALANI OLMALI"

Buna karşı uzayda yine de nükleer silahların bulunmaması gerektiğini savunan Borisov, "Uzay herkesin sahip olduğu bir barış alanı olmalıdır. Biz de Rusya olarak bu pozisyonu kararlı olarak savunacak ve meslektaşlarımızla uyum içinde olacağız." ifadelerini ekledi.

Kendilerinin uydu navigasyon sistemlerinde ABD ile eşit düzeyde yarıştığını ancak Çinli navigasyon sistemlerinin kendi ve ABD'nin sistemlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini belirten Borisov, " Dünya'nın sistemleri gelişiyor. Biz de bu sistemi geliştiriyoruz. Belki garip gelecek ama Çinli Beidou sisteminin dünyanın en iyi sistemi olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.

ABD GPS sistemleri ile kendilerine ait Glonass sistemlerinin yarıştığını ancak kendi sistemlerini geliştirmek için yazılımlar üzerinde çalıştıklarını ekleyen Borisov, aynı zamanda kendi sistemlerinin dünyanın yüzde 100'ünü kapsadığını söyledi.

Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Rusya, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral inşa etmeyi planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ICC, Rus komutanlar hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı
    22:00 ICC, Rus komutanlar hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ukrayna'da savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Rusya Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Havacılık Komutanı Korgeneral Sergei İvanoviç Kobylash ve eski Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayevich Sokolov hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı. Rus komutanlar, Ukrayna’daki savaşta sivil hedeflere yönelik roket saldırılarından sorumlu tutuluyor.

  • Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da Görüştü
    21:44 Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da Görüştü

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile bölgedeki mevcut durum müzakere edildi. Ayrıca, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetinin yeniden başlaması ve bölgedeki ulaşım hat ve koridorlarının gelişimi gibi konular da ele alındı. Bayramov, Ermenistan'ın bazı ülkelerce silahlandırılmasının barış sürecine tehdit oluşturduğunu belirtti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
    21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Gazze için çağrıda bulunarak İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını belirtti ve Gazze'nin etrafındaki ablukanın kırılması gerektiğini vurguladı.

  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Uluslararası toplum Filistin'deki kayıpların sona erdirilmesi için acil önlemler almalı
    21:21 Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Uluslararası toplum Filistin'deki kayıpların sona erdirilmesi için acil önlemler almalı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Filistin'de masum insanların kaybının sona erdirilmesi için uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğini belirtti. Bayramov, Filistin meselesine uluslararası hukuk normları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

  • İsrail saldırılarında 17 bin çocuk yetim kaldı
    21:20 İsrail saldırılarında 17 bin çocuk yetim kaldı

    Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığını belirterek, 'Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor' açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.

  • Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
    21:13 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından 4 can salında bulunan 26'sı çocuk toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da can salından yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı.


21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 22:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral inşa etmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement