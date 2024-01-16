Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi. Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gelen Choe Son-hui ile ikili müzakereler gerçekleştirildi.
16.01.2024 - 13:21,
Güncelleme: 13:23
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui bugün bakanlıkta Lavrov ile bir araya geldi. İki bakanın heyetlere başkanlık ederek ikili müzakereler yürüteceği ifade edildi.
Kaynak: DHA