Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz

26.06.2023 15:10

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin ve askerlerinin 1 günlük isyanı, anlaşma yoluyla son bulurken Prigojin'in Belarus'a gönderilmesine karar verildi. Ancak Wagner basın servisi, liderleriyle cumartesi gününden beri temas kuramadıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Rus lider Putin'in, "İhaneti asla affetmem" sözleri yeniden gündeme geldi.

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Anlaşmaya göre Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a geçmesi gerekirken, Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı. Emekli Amerikan Generali David Petraeus da Wagner liderinin eğer Belarus'a geçtiyse oradaki evinde olası saldırılara karşı pencerelerden uzak durması gerektiğini söyledi.

BELARUS'A GİTME ŞARTIYLA AFFEDİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin'in idaresindeki paralı askerler, Rostov şehrini kuşatmış ve Rusya'da 1 günlük ayaklanma çıkmıştı. İsyan, Belarus'un araya girmesiyle son bulurken Wagner liderinin Belarus'a gitmesine karar verildi. Ancak Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu da Prigojin'in akıbetini merak konusu yaptı.

"PENCERELERİN YANINDA DİKKATLİ OLMALI"

Öte yandan emekli Amerikan Generali David Petraeus da Wagner lideri Yevgeny Prigojin'e Belarus'taki yeni evinde açık pencerelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Petraeus, CNN'in "State of the Union" programında "Belarus'taki yeni evinde açık pencerelerin yanında dikkatli olmalı. Anlaşma ile hayatını korudu ama Wagner grubunu kaybetti." dedi. Bu yorum, son zamanlarda Ukrayna savaşını eleştiren birçok Rus'un yüksek katlı pencerelerden ve çatılardan düştüğü olaylara gönderme yapması açısından büyük yankı uyandırdı.

YORUMLAR (2)
  • Ramanikow Zago: Bu seçilemeden cumhurbaşkanı ilan edilir gibi oldu. Kesin afyonu fazla kaçırdı. Ay oğlum wotka içmeye benzemez bazı şeyler Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
  • mert çelik: amerıkaya kacmıstır Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
500
1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç

Yevgeniy Prigojin, Belarus, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı: Faaliyetlerine devam edecekler
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
16:00 Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
15:51 Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı
15:49 Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı
15:33 NATO Genel Sekreteri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı
15:30 NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 16:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın danışmanlarından yeni açıklama: Temas kuramıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement