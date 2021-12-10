Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!

Singapur'da yaşayan İngiliz Graham George Spencer, sabah erken saatlerde botanik parkında yürüyüşe çıktığı sırada bir su samuru ailesi tarafından kovalandı. 10 saniye içinde 26 defa ısırıldığını söyleyen Spencer, yaklaşık 20 samurunun kendisini kovaladığını belirtti.

The Straits Times'a verdiği görüşte Spencer, hayvanların ilk başlarda sessizce hareket ettiğini ancak başka bir adam onlara doğru koştuktan sonra su samurlarının çileden çıktığını ifade etti. Koşucu hayvanlardan kaçmayı başardı ama parkta yürüyüş yapan Spencer, onun kadar şanslı değildi.

Su samurlarının üzerine saldırdıklarını, ayak bileklerini, bacaklarını ve kalçalarını ısırarak düşmesine neden olduklarını ifade eden Spencer, "Öleceğim sandım" dedi.

TETANOS AŞISI OLDU

Daha sonra yaralarını tedavi ettirmek için hastaneye giden Spencer'a tetanos aşısı vuruldu ve antibiyotik tedavisi uygulandı.

Ada ülkesi Singapur'da su samurlarının varlığı ise geçmişe dayanıyor. 1970'lerde kirlilik nedeniyle uzaklaşan bu hayvanlar, son yıllarda ülkenin nehir kaynakları yeniden temizlendiği için geri döndüler.

Nehirde yaşayan su samurları iyi huylu görünse de, bu onların ilk saldırısı değil.