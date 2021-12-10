Üye Girişi
Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! - Son Dakika

Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!

10.12.2021 15:18
Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!

Singapur'da yürüyüş yapmak için gittiği parkta su samuru sürüsü tarafından kovalanan bir adam defalarca ısırıldığını ve ölmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

Singapur'da yaşayan İngiliz Graham George Spencer, sabah erken saatlerde botanik parkında yürüyüşe çıktığı sırada bir su samuru ailesi tarafından kovalandı. 10 saniye içinde 26 defa ısırıldığını söyleyen Spencer, yaklaşık 20 samurunun kendisini kovaladığını belirtti.

The Straits Times'a verdiği görüşte Spencer, hayvanların ilk başlarda sessizce hareket ettiğini ancak başka bir adam onlara doğru koştuktan sonra su samurlarının çileden çıktığını ifade etti. Koşucu hayvanlardan kaçmayı başardı ama parkta yürüyüş yapan Spencer, onun kadar şanslı değildi.

Su samurlarının üzerine saldırdıklarını, ayak bileklerini, bacaklarını ve kalçalarını ısırarak düşmesine neden olduklarını ifade eden Spencer, "Öleceğim sandım" dedi.

TETANOS AŞISI OLDU

Daha sonra yaralarını tedavi ettirmek için hastaneye giden Spencer'a tetanos aşısı vuruldu ve antibiyotik tedavisi uygulandı.

Ada ülkesi Singapur'da su samurlarının varlığı ise geçmişe dayanıyor. 1970'lerde kirlilik nedeniyle uzaklaşan bu hayvanlar, son yıllarda ülkenin nehir kaynakları yeniden temizlendiği için geri döndüler.

Nehirde yaşayan su samurları iyi huylu görünse de, bu onların ilk saldırısı değil.

Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!

Hayvan Hakları, Singapur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı 15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor 14:22 Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

Son Dakika Haberleri
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:13 WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
15:03 AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti
14:57 48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı!
14:49 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!
14:47 Yeni Yattara bordo-mavili formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız
14:37 Aziz dizisinde bugün: Dilruba, Adem ile evlenecek mi?
Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı         
15:20
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı         
15:13
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 15:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement