Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor - Son Dakika
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Dünya

Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor

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Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
04.06.2025 15:27  Güncelleme: 15:36
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Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
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Doğu Londra'da yaşanan olayda, bir şahin yerel sakin Louise Whittle'a saldırdı. Şahin, kadının kafasına yaklaşık 2-3 santimetre mesafeden uçarak geçti. Bu saldırı olayının ardından Havering Belediyesi, yakınlardaki Dame Tipping İlkokulu öğrencilerine şahin endişeleri nedeniyle içeride kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Doğu Londra'nın Havering bölgesinde yaşanan dramatik anlar kapı kamerasında kaydedildi. Saldırgan bir şahin, yerel sakin Louise Whittle'a dalış yaparak saldırdığı sırada kadın son anda büyük tehlikeden kurtuldu.

Video görüntülerinde şahin, kadının kafasına yaklaşık 2-3 santimetre mesafeden uçarak geçiyor. Hala sabahlığı içinde olan Louise Whittle, beklenmedik saldırı karşısında eğilip hayvan kaçarken koşarak uzaklaşıyor.

Bu saldırı olayının ardından Havering Belediyesi, yakınlardaki Dame Tipping İlkokulu öğrencilerine şahin endişeleri nedeniyle içeride kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Okul müdürü Stella McCarthy, öğrencileri yakındaki başka bir açık alana götürdüklerini söyledi. Personelin durumu çocuklar için bir "öğrenme deneyimi" olarak "kucaklamaya" çalıştığını belirtti.

BBC'ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunu nasıl risk değerlendirmesi yapacağımızı düşünmek zorundaydık... Bir şahin için risk değerlendirmesi yapmak oldukça sıra dışı bir durum."

"Güvenli olacağını düşünerek yakın oyun alanlarını denedik, ama çok geçmeden Brenda'nın dışarıda oynayan çocuklara oldukça ilgi duyduğunu keşfettik."

Yırtıcı kuş uzmanı Ross Hicking, öğrencilere şahinin davranışları hakkında bilgi vermek için okulu ziyaret etti. Yanında Guido adlı Şili mavi şahin kartalı getirdi.

Ross'a göre şahin muhtemelen yakınlarda yuva yaptığı için saldırgan davranıyor, çünkü normalde insanlardan kaçınma eğilimindedirler.

Eklediği başka bir faktör ise banliyö ortamı - bu da kuşun insanlar etrafında daha rahat olmasını sağlayabilir.

Belediye şu açıklamayı yaptı: "Sağlık ve güvenlik ekibimiz, okul sorumlusu akademi vakfına yasal caydırıcılar ve diğer kontroller dahil ayrıntılı tavsiyelerde bulundu."

"Bu durumun okul ve yerel sakinler için ne kadar zor ve endişe verici olduğunu tamamen anlıyoruz ve hızlı veya doğrudan bir çözüm olmadığı için üzgünüz."

Havering Belediyesi, RSPCA'nın şahinin yuvasını veya yavrularını koruyor olabileceği tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Belediye ayrıca saldırgan kuşu caydırabilecek bir şahincilik uzmanı tutmayı önerdi. Ancak şahinler İngiltere yasalarına göre korunan bir tür olduğu için "müdahale seçenekleri çok sınırlı."

Bu yılın başlarında sessiz bir köyde dalış yapan şahin saldırısına uğrayan bir adam kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştı.

Harris şahini, Hertfordshire'daki Flamstead köyünde art arda saldırılar gerçekleştirdikten sonra kameraya yakalanmıştı. Sakinler dalış yapan yırtıcı kuştan korunmak için kask veya şapka takmaya başlamışlardı.

Yine Flamstead'den 75 yaşındaki Jim Hewitt, süt ve gazete almaya giderken şahin tarafından saldırıya uğrayıp kanlar içinde kalmıştı.

Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor

İngiltere, 3-sayfa, Güncel, Londra, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor - Son Dakika

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