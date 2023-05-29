Şaka yapmak isteyen YouTuber'ın burnu kırıldı - Son Dakika
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Şaka yapmak isteyen YouTuber'ın burnu kırıldı

29.05.2023 19:48

Toplumun zor durumda olan birine yardım etme konusundaki isteksizliğine dikkat çekmek için şaka yapan Avustralyalı YouTuber'in burnu üç yerden kırıldı.

Avustralyalı 'Reckless Youth' adlı 'eşek şakası' grubu, bir ATM'de sahte bir soygun gerçekleştirdi. Grubun bir üyesinin ATM'den nakit para çektiği sırada başka bir üye, diğerini darp eder gibi görünerek parayı almaya çalıştı. Üçüncü bir üye, sahte soygunu ve etraftakilerin tepkisini filme aldı.

BURNU ÜÇ YERDEN KIRILDI

Sydney merkezli grup, sosyal medyadaki şöhretlerini artırmayı umuyordu. Ancak, gerçek bir soygun olduğunu düşünen bir kişi saldırı süsü veren grup üyesine yumruk attığında, işin rengi değişti. Saldırı sonrası şakacının burnu üç yerden kırıldı.

Grup, ayrıca Sydney ATM'lerinde sahte hırsızlık içeren birkaç videoyu YouTube'a yükledi ve videonun amacının, önlerinde soygun gerçekleşirken insanların tepkilerini ölçmek olduğunu belirtti. Grup, hayranlarına 'karışık sonuçlar' aldıklarını söyledi. Video,kısa sürede yayılarak YouTube'da 1 milyondan fazla görüntüleme elde etti.

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Avustralya, YouTube, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaka yapmak isteyen YouTuber'ın burnu kırıldı - Son Dakika
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