Şaka yapmak isteyen YouTuber'ın burnu kırıldı

Avustralyalı 'Reckless Youth' adlı 'eşek şakası' grubu, bir ATM'de sahte bir soygun gerçekleştirdi. Grubun bir üyesinin ATM'den nakit para çektiği sırada başka bir üye, diğerini darp eder gibi görünerek parayı almaya çalıştı. Üçüncü bir üye, sahte soygunu ve etraftakilerin tepkisini filme aldı.

BURNU ÜÇ YERDEN KIRILDI

Sydney merkezli grup, sosyal medyadaki şöhretlerini artırmayı umuyordu. Ancak, gerçek bir soygun olduğunu düşünen bir kişi saldırı süsü veren grup üyesine yumruk attığında, işin rengi değişti. Saldırı sonrası şakacının burnu üç yerden kırıldı.

Grup, ayrıca Sydney ATM'lerinde sahte hırsızlık içeren birkaç videoyu YouTube'a yükledi ve videonun amacının, önlerinde soygun gerçekleşirken insanların tepkilerini ölçmek olduğunu belirtti. Grup, hayranlarına 'karışık sonuçlar' aldıklarını söyledi. Video,kısa sürede yayılarak YouTube'da 1 milyondan fazla görüntüleme elde etti.