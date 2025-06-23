YUNANİSTAN'ın Sakız Adası'nda orman yangını nedeniyle çok sayıda köy tahliye edildi.
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi. Bölgede çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 200 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale ettiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Sakız Adası'nda Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?