Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü

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Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışına silahlı saldırıya uğradı. 4 el ateş açılan Fico ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Fico'nun yaralı halde korumaları tarafından makam aracına taşındığı görüntüler ortaya çıktı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico.

CUMHURBAŞKANI ÇAPUTOVA: ŞOKTAYIM

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınayarak "Bugün Başbakan Robert Fico'ya yapılan acımasız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şoktayım" ifadelerini kullandı. Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.

ARACA TAŞINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sırasında ağır yaralanan Başbakan Fico'nun korumaları tarafından makam aracına taşındığı görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda korumaların sağından solundan kaldırarak Fico'yu araca bindirdikleri görülüyor.