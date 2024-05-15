Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robet Fico böyle vuruldu - Son Dakika
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Dünya

Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robet Fico böyle vuruldu

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Hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Suikast girişiminde bulunan saldırgan yakalanırken, Başbakan Fico'nun vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

15.05.2024 19:00  Güncelleme: 22:17
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Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. 4 el ateş açılan Fico ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Fico'nun vurulma anına ait görüntüler ise bir kameraya yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında ağır yaralanan Başbakan Fico'nun vurulma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Vurulduktan sonra korumaları tarafından makam aracına taşınan Fico, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robet Fico böyle vuruldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robet Fico böyle vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ziya Tahtalı: işte cumhurbaşkanımız neden bukadar korumayla geziyor diyorlar bu yüzden düşmanı çok 62 45 Yanıtla
    SnOW gRaiN: hiçbir Avrupa ülkesi başbakanı korunmuyor ölüm korkusu olan korumakarla gezer milletinden korkan biri yönetime talip olmasın 0 0
  • ferhat eser: slovakya deyince aklımıza ilk gelen BEŞİKTAŞLI filip holosko renkli avcısıydı affetmezdi 12 39 Yanıtla
  • Osman Koca: geçmiş olsun 17 4 Yanıtla
  • Hakikat: Sayin Cumhurbaskani (kendileri basbakan iken);Rahmetli Korkut OZAL,bir defasinda misafir oldugu bir tv.kanalinda sayin basbakanin cok iyi korunmasi gerektiginin altini cizerek;bu anlamda koruma sayisinin artirilmasi yonunde istemde bulunmustu.Turkiye Cumhuriyeti siradan bir ulke olmadigi gibi;makamin sahibi sayin cumhurbaskani da siradan bir lider degil.Korunmasi gereken cumhurbaskani'nin sahsindan cok; Turkiye Cumhuriyeti'nin ve 85 milyon Turk insaninin onur ve serefi.ALLAH, kotulere firsat vermesin. 12 6 Yanıtla
  • Süleyman Işık: 1 araba 5 korumayla dolanırsan böyle olur,bizim ki gibi orduyla gezeceksin 3 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Helal olsun be bi kişi sesini çıkarmış en azından. Burda adam başı 500 koruma… 2 4 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Burda silahı doğru kullancak adam yok 2 2
  • Ahmed Mehmed: Allah şifa versin 3 1 Yanıtla
  • Murat Zor: korumalar zştı şimdi. 0 0 Yanıtla

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