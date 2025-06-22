SURİYE'nin başkenti Şam'daki bir kilisede patlama meydana geldiği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila Mahallesi'ndeki Mar Elias Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın, kilisede hasara yol açtığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Şam'da Kilisede Patlama - Son Dakika
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