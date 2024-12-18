Şam Uluslararası Havalimanı Yeniden Açılıyor

SURİYE'de muhaliflerin Şam'a ilerleyişiyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açılacak.
Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi.
Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
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