Samaras, Türkiye eleştirisinden dolayı ihraç edildi

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Yunanistan’da hükümet, ülkenin eski başbakanı ve milletvekili Antonis Samaras’ı, Yeni Demokrasi Partisi’nin parlamento grubundan Türkiye ile ilgili açıklamaları yüzünden ihraç etti.

Samaras, bir gazete röportajında şu an görevde bulunan hükümeti Türkiye’ye karşı fazla yumuşak davranmakla suçlamıştı.

Samaras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e şu an görevde bulunan dışişleri bakanını, Türkiye’ye ılımlı yaklaştığı için kovması gerektiğini söylemişti.

Yunan hükümetinin açıklamasında, Samaras’ın hükümetin politikalarıyla çelişen açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Böylece hükümete bağlı milletvekillerinin sayısı, 300 koltuklu parlamentoda 155’e düştü.

Cumartesi günü Yunan gazetesi VIMA’da yayınlanan röportajında Samaras, Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’i Türkiye ile yeniden başlanan müzakerelerdeki tavrı dolayısıyla eleştirmişti.

Samaras, “hükümetin müzakerelere başlangıçtaki pozisyonundan taviz vereceğini belirterek başladığını” belirtti.

2012-2015 yılları arasında başbakanlık yapan Samaras, hükümeti son dönemdeki Türkiye politikaları yüzünden son zamanlarda eleştiriyordu.

Dün akşam yaptığı açıklamada hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Samaras’ın sadece kendi düşüncelerini dile getirmediğini, hükümetle taban tabana zıt bir görüntü çizdiğini aktardı.

Marinakis, “Bu çalkantalı dönemde kimsenin ülkenin istikrarıyla oynamaya hakkı yok” dedi.

Samaras, ihraç edilmesinin Miçotakis’in “kibrinden” kaynaklandığını söyledi.