Sanchez\'den Enerji Kaynakları Uyarısı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, küresel krizin derinleşmemesi için Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının korunması gerektiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Sanchez, küresel bir dönüm noktasında olunduğunu belirterek, "İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı" ifadelerini kullandı.