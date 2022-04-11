Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti

11.04.2022 09:03

Çin'in, dünyanın en önemli finans merkezlerinden olan şehri Şangay, kentteki vaka sayısı rekor kırınca tekrar karantinaya girdi. Bölgede, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sıkı tedbirler ise beraberinde birçok sorunu beraberinde getirdi. Şangay'ın yeniden karantinaya girmesi ülkede yaşanan açlık sorununu gözler önüne serdi. Gıdaya erişimde zengin-fakir ayrımının söz konusu olduğu ülkede, insanların apartmanlarından çığlıklar attığı duyuldu.

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da milyonlar açlığa sürükleniyor! Evlerden çığlıklar yükselmeye başladı

EVLERDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorununun baş göstermesine neden olurken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların isyan çığlıkları yer aldı.

GÜNDE YALNIZCA BİR ÖĞÜN YEMEK

Küresel sağlık güvenliği uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, bölgede açlığın hızla arttığını belirterek çok daha büyük bir trajedi yaşanacağından endişe edildiğini söyledi. Kentte birçok insanın günde bir öğün yemek yediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Londra Belediye Başkanı: İngiltere-Çin İşbirliği Dünya İçin Daha Yeşil Bir Geleceğin İnşa Edilmesine Yardımcı Olacak Londra Belediye Başkanı: İngiltere-Çin İşbirliği Dünya İçin Daha Yeşil Bir Geleceğin İnşa Edilmesine Yardımcı Olacak Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Finans, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti
08:57 Ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada
08:51 11 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:47 Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı
08:39 11 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:18 3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi
08:14 Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı
08:11 11 Nisan'da hava nasıl olacak: İstanbul'da kuvvetli sağanak, nisan ayında kar uyarısı
08:03 Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor
07:58 Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Galatasaray'ın son 20 yıldaki en zayıf kadrosuydu, Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları bile daha kaliteli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 09:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement