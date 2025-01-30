ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.
ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, dün yerel saatle 14.30'da meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Santa Barbara'da Küçük Uçak Kazası: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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