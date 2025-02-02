Santorini Adası\'nda Sismik Hareketlilik Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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YUNANİSTAN'ın Santorini Adası'nda sismik hareketlilik nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi'nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, bölge sakinlerinin Amudi ve Paleo Limena bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.