Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı

Şara\'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı
18.01.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ve terör örgütü YPG/SDG arasında günlerdir süren şiddetli çatışmalar, yerini ateşkese bıraktı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bölgedeki askeri hareketliliği durduran kararın ardından, devlet kurumlarının yıllar sonra işgal altındaki üç stratejik vilayete geri döneceğini müjdeledi. Sahadaki gerilimi düşürmek ve toplumsal kaosu engellemek isteyen Şara, bölgenin en önemli dinamikleri olan aşiretlere de seslenerek; ''Sağduyulu olun, itidal gösterin'' mesajı verdi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şam yönetiminden bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir hamle geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilan edildiğini açıklayarak bölgede sağlanan uzlaşmanın detaylarını paylaştı. Şara toplumsal barış için aşiretlere de kritik bir çağrıda bulundu ve "Aşiretlere sağduyulu olmaları, itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

SURİYE'DE KRİTİK VİRAJ:ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu hattında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şam yönetimi ile örgüt arasında varılan anlaşma kapsamında, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için kritik adımlar atılıyor.

DEVLET KURUMLARI 3 VİLAYETTE GERİ DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Şara, yaptığı açıklamada ateşkesin sadece askeri bir duraklama olmadığını, aynı zamanda idari bir geri dönüşün başlangıcı olduğunu vurguladı. Şara, "Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete (YPG/SDG işgalindeki bölgelere) giriş yapacak" diyerek kamu hizmetlerinin ve resmi otoritenin bu bölgelerde yeniden kurulacağını ilan etti.

AŞİRETLERE SAĞDUYU VE İTİDAL ÇAĞRISI

Bölgedeki yerel güçlerin ve aşiret yapılarının hassasiyetini göz önünde bulunduran Ahmed Şara, çatışma sonrası provokasyonların önüne geçmek adına bir çağrı yayımladı. Şara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Toplumsal huzurun korunması ve sürecin selameti için herkesin itidalli davranması hayati önem taşımaktadır."

Politika, Suriye, Terör, Dünya, Şara, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 21:00:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.