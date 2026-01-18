Şara\'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı

Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şam yönetiminden bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir hamle geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilan edildiğini açıklayarak bölgede sağlanan uzlaşmanın detaylarını paylaştı. Şara toplumsal barış için aşiretlere de kritik bir çağrıda bulundu ve "Aşiretlere sağduyulu olmaları, itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

SURİYE'DE KRİTİK VİRAJ:ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu hattında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şam yönetimi ile örgüt arasında varılan anlaşma kapsamında, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için kritik adımlar atılıyor.

DEVLET KURUMLARI 3 VİLAYETTE GERİ DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Şara, yaptığı açıklamada ateşkesin sadece askeri bir duraklama olmadığını, aynı zamanda idari bir geri dönüşün başlangıcı olduğunu vurguladı. Şara, "Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete (YPG/SDG işgalindeki bölgelere) giriş yapacak" diyerek kamu hizmetlerinin ve resmi otoritenin bu bölgelerde yeniden kurulacağını ilan etti.

AŞİRETLERE SAĞDUYU VE İTİDAL ÇAĞRISI

Bölgedeki yerel güçlerin ve aşiret yapılarının hassasiyetini göz önünde bulunduran Ahmed Şara, çatışma sonrası provokasyonların önüne geçmek adına bir çağrı yayımladı. Şara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Toplumsal huzurun korunması ve sürecin selameti için herkesin itidalli davranması hayati önem taşımaktadır."