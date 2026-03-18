Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

18.03.2026 16:33
İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi.

İran'ın Buşehr eyaletindeki petrol rafineleri, ABD ve İsrail'in koordineli saldırılarıyla hedef alındı. Saldırının ardından can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, Tahran yönetimi bölgedeki gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE TEHDİT

TAHRAN'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öte yandan İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran Ulusal Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani ve ABD saldırısında ölen 84 asker için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılap Meydanı'nda gerçekleştirilen törene binlerce kişi katılırken, alana eski lider Ali Hamaney ile Laricani ve Süleymani'nin fotoğrafları asıldı. Tören boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Tahran'a yönelik saldırılarda Laricani ve Süleymani'yi hedef aldığını duyurmuş, İran da bu iki ismin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

İRAN'DAN "YENİ SİLAHLAR" MESAJI

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki varlığına dayalı düzenin çöktüğünü savundu. Ekreminiya, "Saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz ve şehitlerimizin intikamını alacağız. Önümüzdeki günlerde daha modern silahlar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı. Trump, İran'ı "terörün bir numaralı destekçisi" olarak nitelendirerek, "İran'ı hızla saf dışı bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

