Savunma Sanayisinde Yeni İş Birlikleri

Dünya

IDEX 2025 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün şahitliğinde, Barko Elektronik, MZD ve T-Kalıp ile KRMC ve Al Esnad firmaları arasında 3 ayrı Mutabakat Zaptı imzalandı.

IDEX 2025 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün şahitliğinde, Barko Elektronik, MZD ve T-Kalıp ile KRMC ve Al Esnad firmaları arasında 3 ayrı Mutabakat Zaptı imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Savunma sanayiimizde KOBİ'lerimizin uluslararası iş birlikleri kurmasını ve ihracatlarını geliştirmesini önemsiyoruz. Küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmak için gerçekleştirdikleri her adımda onların yanında yer alıyor, tüm süreçlerde destek vermeye devam ediyoruz. Güçlü iş birlikleriyle savunma sanayiimizi daha ileriye taşıyoruz" denildi.