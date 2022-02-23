Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü - Son Dakika
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BBC

Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü

23.02.2022 07:14
Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü

Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan, müzisyen Mark Lanegan 57 yaşında hayatını kaybetti.

Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan, müzisyen Mark Lanegan 57 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının Twitter hesabında yapılan duyuruda, Amerikan şarkıcı ve şarkı sözü yazarının İrlanda'nın Killarney kentindeki evinde öldüğü belirtildi.

Kariyeri boyunca Kurt Cobain, PJ Harvey Isobel Campbell ve Moby gibi isimlerle birlikte çalışan Lanegan, geçtiğimiz yıl aylarca koronavirüs tedavisi görmüştü.

Ünlü müzisyenin ölüm nedeni açıklanmadı.

1964 yılında ABD'nin Washington eyaletinde doğan Lanegan, 80'lerde Screaming Trees grubuna katıldı ve grubun 2000 yılında dağılışına kadar yapılan sekiz albümünde yer aldı.

2000 yılında Queens of the Stone Age'in Rated R albümünde yer alan sanatçı, Songs for the Deaf, Lullabies to Paralyze ve Era Vulgaris albümlerinde de şarkı söyledi.

Ardından Afghan Whigs'in vokalisti Greg Dulli ile The Gutter Twins isimli grubu da kuran Lanegan, solo albümler de kaydetti.

2020 yılında "Sing Backwards And Weep" adını verdiği, bağımlılık, evsizlik gibi meseleleri ile birlikte Layne Staley ve Kurt Cobain gibi yakın arkadaşlarının trajik ölümlerini de konu alan bir anı kitabı yayımladı.

Sanatçının ölümü ardından müzik ve eğlence dünyasından pek çok isim de taziye mesajı paylaştı.

Eski grup arkadaşı Screaming Trees'in davulcusu Mark Pickerel, "Umarım melekler seninle birliktedir" diye yazdı.

Velvet Underground'ın kurucu üyesi John Cale "Mark Lanegan her zaman kalbime kazınacak" dedi.

Kendisini bir Lanegan hayranı olarak nitelendiren Iggy Pop da üzüntüsünü dile getirdi.

2013 yılında yayımladığı The Lonely Night şarkısında beraber çalıştığı arkadaşının ölümü sonrasında Moby de "Giderek en iyileri kaybetmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü
Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü
Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü
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Son Dakika Dünya Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü - Son Dakika

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