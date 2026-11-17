Almanya'nın Nürnberg kentinde 15 Kasım Pazar günü alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. Çoban Thomas Gackstatter, yaklaşık 600 koyundan oluşan sürüsünü yaz otlaklarından kış otlaklarına götürürken şehrin tarihi merkezinden geçirdi.

Yaklaşık 10 kilometrelik yolculuk yapan koyunlar, Pegnitz Vadisi'nin doğusundan hareket ederek Wöhrder Wiese çayırını ve Schütt Adası'nı geçti. Ardından Nürnberg'in en önemli noktalarından Hauptmarkt Meydanı'na ulaştı.

HER SONBAHAR AYNI YOLU KULLANIYORLAR

Koyun sürüsü, her yıl sonbahar aylarında Nürnberg'in doğu ve güneyindeki yaz otlaklarından batıdaki kış otlaklarına göç ediyor. Sürünün kış aylarını geçirdiği bölgeler arasında komşu Fürth de bulunuyor.

Çoban Thomas Gackstatter, Almanya'da koyunların bir şehrin merkez meydanından geçtiği tek yerin Nürnberg olduğunu belirtiyor.

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI

Nürnberg Belediyesi, 28 Ekim'de yaptığı duyuruyla koyunların 15 Kasım'daki geçişi için vatandaşlardan destek istedi.

Sürünün Hauptmarkt Meydanı'na saat 10.00 sıralarında ulaşmasının beklendiğini açıklayan belediye, geçiş güzergahındaki yolların boş tutulmasını istedi.

Vatandaşlardan köpeklerini sürüden uzak tutmaları ve hayvanları ürkütebilecek drone uçuşlarından kaçınmaları da talep edildi.

KOYUNLAR DOĞAL ÇİM BİÇME GÖREVİ GÖRÜYOR

Nürnberg'de koyunlar yalnızca mevsimlik göçleriyle değil, doğanın korunmasına sağladıkları katkıyla da öne çıkıyor.

Yaz boyunca şehirdeki çeşitli yeşil alanlarda otlayan koyunlar, bitki örtüsünün doğal yollarla kontrol edilmesini sağlıyor. Kontrollü otlatma, bitki türlerinin çeşitliliğini artırarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı oluyor.

Farklı ırklardan oluşan sürünün dayanıklı yapısı da değişen çevre koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.

ALMANYA'NIN BAŞKA ŞEHİRLERİNDE DE UYGULANIYOR

Koyunların yeşil alanların bakımında kullanılması yalnızca Nürnberg'e özgü değil. Berlin, Potsdam, Augsburg ve Ulm gibi Alman şehirlerinde de benzer uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Bu yöntem sayesinde belediyeler çim biçme maliyetlerini azaltırken çobanlar da giderek daralan açık alanlara rağmen hayvanları için yeni otlaklar bulabiliyor.