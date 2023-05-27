Selfie çekerken telefonu suya düşen memur barajı boşalttırdı

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Hindistan'ın Çatisgar eyaletine bağlı Kanker'de gıda denetçisi olan Raceş Vishwas,arkadaşlarıyla Kherkatta Barajı'na piknik yapmaya gitti. Bu sırada fotoğraf çektirmek isteyen adam, yaklaşık 23 bin TL değerindeki telefonunu suya düşürdü.

2 MİLYON LİTRE SU ÇIKARDI

Vishwas, pompa kiralayıp barajdaki suyu boşalttırdı. Barajdan iki günde yaklaşık 2 milyon litre su çıkarıldı. Bu su, 600 hektarlık tarım arazisini sulamaya yetiyor.

AÇIĞA ALINDI

Gelen şikayetin ardından harekete geçen su kaynakları departmanı, Vishwas'ı durdurdu. Wishwas, soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı. Vishwas, telefonun devlete ait hassas bilgiler içerdiğini ve kurtarılması gerektiğini iddia etse de konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.