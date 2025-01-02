Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yılbaşı kutlamaları, görenlerin nefesini kesti. Konserler, toplanmalar ve partiler eşliğinde coşkuyla karşılanan yılbaşı, Müslümanların çoğunlukta olduğu şeriat ülkesinde sokaklara renk kattı.
Neredeyse bir saat süren havai fişek gösteri geceyi gündüze çevirirken ve görenleri büyüledi. Dünya rekorlar kitabına giren ve 53 dakikadan uzun süren havai fişek gösterisi, 12 milyon dolardan fazla tuttu.
Şehrin neredeyse tüm mahallerinden görülebilen havai fişek gösterisi, yüzbinlerce kişi tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Dünya › Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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