Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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Dünya

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı

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Şeriatla yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen bir saatlik havai fişek gösterisi dünya rekoru kırdı.

02.01.2025 13:02
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yılbaşı kutlamaları, görenlerin nefesini kesti. Konserler, toplanmalar ve partiler eşliğinde coşkuyla karşılanan yılbaşı, Müslümanların çoğunlukta olduğu şeriat ülkesinde sokaklara renk kattı.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Neredeyse bir saat süren havai fişek gösteri geceyi gündüze çevirirken ve görenleri büyüledi. Dünya rekorlar kitabına giren ve 53 dakikadan uzun süren havai fişek gösterisi, 12 milyon dolardan fazla tuttu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin neredeyse tüm mahallerinden görülebilen havai fişek gösterisi, yüzbinlerce kişi tarafından görüntülendi.

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, Kültür Sanat, Yılbaşı, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Apple User:
    birleşik arap emirliklerinin şeriatle yönetildiğini kim söyledi? bir yerinizden uydurdunuz muhtemelen. şeriatın ne olduğunu bile bilmediğinizden eminim. 73 17 Yanıtla
  • abdullah kara:
    işte Türkiye’deki şeriattan korkan bilmeyen insanlara bunu anlatamıyoruz..dünyada şeriat ile yönetilen ülke yok son Osmanlıydı..adaleti ve nizamı Avrupa devletlerini bile cezbetmişti..şeriattan korkmayın hristiyan görünümlü Müslümanlardan olmayın..şeriat dünyadaki en mükemmel yönetim sistemidir kıyamete kadar.. 48 18 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Yılbaşı Hristiyan bayramı değilmiydi ya :) 52 9 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Devret başkanı Müslüman değilki şeriatla yönetsin yanlış haber 34 9 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Para var yakıyorlar, o fosil yakıtlar da bitecek elbet bir gün. 39 4 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Şeriat Allah cc kelamı kitabıdır.şeriat derken her sakallıyı dedeniz zannetmeyelim.kutlana konusunda yılbaşı kutlayanlar cuma günüde cuma namazına gider olanlar genel olarak.aslında konu şu p Müslüman olan bir ülkede hristiyan geleneğini görebiliyoruz lakin p hiristiyan olan bir ülkede Müslüman dini vecibelerini asla göremezsin o insanlarda ARADAKİ FARK BU 16 9 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Ortadoğuda olanları hiç dert edinebiliyorlorlarmı acaba yazık hemde çok yazık. 6 0 Yanıtla
  • Nuriye Gunal:
    kıyamet araçtan kopacak 2 0 Yanıtla
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