Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı

İSMAİL KILINÇ:

Şeriat Allah cc kelamı kitabıdır.şeriat derken her sakallıyı dedeniz zannetmeyelim.kutlana konusunda yılbaşı kutlayanlar cuma günüde cuma namazına gider olanlar genel olarak.aslında konu şu p Müslüman olan bir ülkede hristiyan geleneğini görebiliyoruz lakin p hiristiyan olan bir ülkede Müslüman dini vecibelerini asla göremezsin o insanlarda ARADAKİ FARK BU