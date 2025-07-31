Severo-Kurilsk\'te Deprem Sonrası Normalleşme

RUSYA'da deprem ve tsunamiden etkilenen Severo-Kurilsk kenti sakinlerinin evlerine döndüğü bildirildi.

Rusya'nın Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, Rus basınına açıklamada bulundu. Limarenko, Kamçatka'daki deprem sonucu meydana gelen tsunami nedeniyle bir kısmı sular altında kalan Severo-Kurilsk'teki durumla ilgili değerlendirmesinde, "Kent sakinleri evlerine döndü. Hasara dair geri dönüş henüz olmadı. Elektrik ve su sistemleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.